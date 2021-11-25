جهاز القاهرة الجديدة يحدد يوم 7 ديسمبر المقبل آخر موعد لتسليم أراضى المقابر

كتب أحمد حسن

حدد جهاز مدينة القاهرة الجديدة يوم الثلاثاء 7/12/2021، آخر موعد لتسليم قطع أراضى المقابر ( مسلمين - مسيحيين ) بالمدينة وذلك للفائزين بها بالقرعة العلنية التى أجريت بمركز شباب التجمع الأول، ويبلغ عدد المقابر نحو 2462 قطعة أرض مقابر للمسلمين والمسيحيين لسكان مدن القاهرة الجديدة والشروق والعبور وبدر.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه تم تسليم قطع أراضي المقابر بلوكB1، من 1 : 19، يوم الأحد 10/10/2021، وقطع بلوك B2، من 1 : 19، يوم الإثنين 11/10/2021، والقطع من 20 : 39، يوم الثلاثاء 12/10/2021، وقطع بلوك B3، من 1 : 20، يوم الأربعاء 13/10/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الخميس 14/10/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الأحد 17/10/2021، وقطع بلوك B4، من 1 : 20، يوم الإثنين 18/10/2021، ومن 21 : 40، يوم الثلاثاء 19/10/2021، ومن 41 : 60، يوم الأربعاء 20/10/2021، ومن 61 : 80، يوم الأحد 24/10/2021.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم تسليم قطع بلوك B8، من 1 : 20، يوم الإثنين 15/11/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الثلاثاء 16/11/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الأربعاء 17/11/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الخميس 18/11/2021، والقطع من 81 : 106، يوم الأحد 21/11/2021، مضيفاً أنه سيتم تسليم قطع بلوك B9 ، من 1 : 25، يوم الإثنين 22/11/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الثلاثاء 23/11/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الأربعاء 24/11/2021، والقطع من 76 : 95، يوم الخميس 25/11/2021.

ومن المقرر تسليم قطع بلوك B10، من 1 : 25، يوم الأحد المقبل الموافق 28/11/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 29/11/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 30/11/2021، وقطع بلوك B11، من 1 : 25، يوم الأربعاء 1/12/2021، والقطع من 26 : 53، يوم الخميس 2/12/2021، وقطع بلوك B12، من 1 : 15، يوم الأحد 5/12/2021، والقطع من 16 : 33، يوم الإثنين 6/12/2021، وقطع بلوك B13، من 1 : 13، يوم الثلاثاء 7/12/2021.