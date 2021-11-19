تعرف على تفاصيل استثمارات مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة بالقاهرة الجديدة

كتب أحمد حسن

كشف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تفاصيل وحجم استثمارات مشروعات الإسكان بالمدينة والمتنوعة ما بين سكن مصر ودار مصر وجنه.

وقال أن حجم الاستثمارات بقطاع الإسكان بمشروعى سكن مصر و JANNA بالقاهرة الجديدة، يقدر بنحو 8 مليارات جنيه، موضحاً أن تلك الاستثمارات تشمل تنفيذ 17760 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 115 م٢ : 118 م٢ بسكن مصر، شاملة الربط على المرافق موزعة على 10 مناطق بالتجمع الثالث بالمدينة بحجم استثمارات يقدر بنحو 5.5 مليار جنيه، بينما مشروع JANNA بالمدينة يضم 8760 وحدة سكنية تتراوح مساحاتها بين ( 115- 130- 140 متر مربع) بحجم استثمارات يبلغ نحو 3 مليارات جنيه.

وأوضح أن متوسط نسبة التنفيذ بمشروع سكن مصر بمختلف المواقع بالمدينة وعددها (10) مواقع بلغ نسبا متقدمة، مشيراً إلى أنه تم وجار تنفيذ 3 مراكز طبية وحضانة بالمشروع، بينما بلغ متوسط نسبة التنفيذ بمشروع جنة 93% شاملة تنفيذ شبكات المرافق ( مياه - صرف - رى ) و شبكات الطرق.

وقال: تم مؤخراً افتتاح عدد من مشروعات الإسكان التى انتهى الجهاز من تنفيذها، والتى شملت افتتاح 63 عمارة تضم 1512 وحدة سكنية بمشروع JANNA، بجانب الانتهاء من أعمال شبكات المرافق و الطرق و الغاز والتليفونات لموقع العمارات، وكذا أعمال تنسيق الموقع العام شاملا أعمال الزراعة والتشجير، كما تم افتتاح 80 عمارة تضم 1920 وحدة سكنية و 62 عمارة تضم 1488 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بالتجمع الثالث، شاملة أيضاً الربط على المرافق ( مياه - صرف - رى)، وأعمال الطرق و تنسيق الموقع العام والزراعة.

وأكد رئيس الجهاز، اهتمام الدولة، بتوفير المسكن الملائم لجميع المواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات سكنية تناسب شرائح الدخل المختلفة.