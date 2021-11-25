جامعة حلوان تنظم معرض ملابس لطالبات المدينة الجامعية

كتب محمد صبحى

نظمت الإدارة العامة للمدن الجامعية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب "معرض ملابس لطالبات المدينة الجامعية".

ويأتي هذا المعرض في إطار اهتمام الجامعة بتعزيز روح الانتماء وتوفير كافة المتطلبات التي يحتاجها الطلاب فى المجتمع الجامعى، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة، وتقديم منتجات بجودة عالية وأسعار رمزية من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها.

وضم المعرض مجموعة من الملابس والتي تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها للطالبات، بهدف تلبية إحتياجاتهم وخدمة البيئة المحيطة، بالإضافة إلي حرص الجامعة على الدور المجتمعي لها وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجاتهم خلال فترة تواجدهم بالجامعة.

وعقد المعرض تحت إشراف محمد نصر أمين عام الجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، خالد زكي مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية.