اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 نوفمبر 2021 11:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة حلوان تنظم معرض ملابس لطالبات المدينة الجامعية

الخميس، 25 نوفمبر 2021 09:42 ص
جامعة حلوان تنظم معرض ملابس لطالبات المدينة الجامعية معرض ملابس لطالبات المدينة الجامعية بجامعة حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت الإدارة العامة للمدن الجامعية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب "معرض ملابس لطالبات المدينة الجامعية".
 
ويأتي هذا المعرض في إطار اهتمام الجامعة بتعزيز روح الانتماء وتوفير كافة المتطلبات التي يحتاجها الطلاب فى المجتمع الجامعى، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة، وتقديم منتجات بجودة عالية وأسعار رمزية من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها.
 
وضم المعرض مجموعة من الملابس والتي تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها للطالبات، بهدف تلبية إحتياجاتهم وخدمة البيئة المحيطة، بالإضافة إلي حرص الجامعة على الدور المجتمعي لها وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجاتهم خلال فترة تواجدهم بالجامعة.
 
وعقد المعرض تحت إشراف  محمد نصر أمين عام الجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، خالد زكي مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية.

جامعة حلوان

المدن الجامعية

اخبار مصر

التعليم العالى

معرض ملابس

كليات جامعة حلوان

الإدارة العامة للمدن الجامعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة حلوان تعلن الكشوف النهائية لانتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعى

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 08:33 م

أستاذ اقتصاد بجامعة حلوان: استمرار معدل الإنتاج رغم كورونا أدى لنمو اقتصادى مرتفع بمصر

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 08:08 م

جامعة حلوان تحرر 5454 مواطناً من الأمية خلال الفترة من أكتوبر 2020 حتى يوليو 2021

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 01:21 م

جامعة حلوان: توفير لقاح فايزر للطلاب أقل من 18 سنة للتطعيم ضد كورونا

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 09:31 ص

جامعة حلوان: 150 طعنا فى 9 كليات بانتخابات الاتحادات الطلابية.. وقبول 97

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 08:56 م

11 ديسمبر انطلاق ملتقى التوظيف الثانى لكلية التربية الفنية جامعة حلوان

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 02:35 م

رئيس جامعة حلوان: نحرص على تقديم الدعم الكامل للنهوض بالعملية التعليمية

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:54 م

"كيفية كتابة الورقة البحثية" ورشة عمل بكلية التمريض جامعة حلوان

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:02 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة