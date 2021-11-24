جامعة حلوان تعلن الكشوف النهائية لانتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعى

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب، وأميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، الكشوف النهائية لانتخابات اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعى 2021-2022 بإجمالي 821 طالبا وطالبة مقسمين 421 طالبا و400 طالبة، بمختلف كليات الجامعة :"لجنة الأسر تضم 55 طالبا و65 طالبة، لجنة الفنى 53 طالبا 78 طالبة، الرياضى 84 طالبا 26 طالبة، الثقافى 53 طالب 69 طالبة، الجوالة 60 طالبا 39 طالبة، الاجتماعى 65 طالبا 61 طالبة، العلمى 51 طالبا 62 طالبة".

وأوضحت الجامعة فى بيان اليوم، أن الانتخابات ستتم فى 7 كليات من كليات جامعة حلوان وهى (الفنون الجميلة - التجارة وإدارة الأعمال - الآداب - الطب - هندسة حلوان - هندسة المطربة - التربية الفنية)، و14 كلية ليس بها انتخاب وهى كليات (الاقتصاد المنزلى - السياحة والفنادق - التربية الرياضية بالجزيرة - الحقوق - التمريض - التربية - التكنولوجيا والتعليم - التربية الرياضية بالهرم - الخدمة الاجتماعية - الحاسبات والذكاء الاصطناعى - التربية الموسيقية - الصيدلة - العلوم - الفنون التطبيقية).

ومن جانبه، حث الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الطلاب على المشاركة الفعالة والحرية الكاملة أثناء العملية الانتخابية بما يحافظ على الشفافية وحرية الرأي والتعبير لاختيار ممثلهم من الطلاب، مشيرا إلى أن هذه التجربة تثرى خبرات الطالب وتضعه فى طريق الديمقراطية والمشاركة الفعالة في المجتمع، وتساهم على زيادة انتمائه للوطن، وإعداد أجيال قادرة على القيادة فى المستقبل، مؤكدا على حرص الجامعة لإجراء الانتخابات الاتحادية الطلابية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة الجميع ولمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أهمية المشاركة الطلابية فى العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الانتخابات الطلابية تمثل وسيلة شرعية للطلاب للتعبير عن أنفسهم، مؤكدا على حظر الدعاية الحزبية أو الدينية بالإضافة إلي منع أي تجاوز للقواعد الجامعية.

وجاءت أعداد المرشحين النهائية في انتخابات الاتحادات الطلابية كالآتي:

كلية الفنون الجميلة 71، التجارة وإدارة الأعمال 55، الآداب 32، الطب 33، هندسة حلوان 56، هندسة المطرية 69، التربية الفنية 50.

وفي الكليات التي ليس بها انتخاب : الاقتصاد المنزلي 29، السياحة والفنادق 16، التربية الرياضية بالجزيرة 25، الحقوق 55، التمريض 18، التربية 37، التكنولوجيا والتعليم 25، التربية الرياضية بالهرم 53، الخدمة الإجتماعية 45، الحاسبات والذكاء الاصطناعي 31، التربية الموسيقية 16، الصيدلة 30، العلوم 50، الفنون التطبيقية 25.

ومن المقرر أن تبدأ الدعاية الانتخابية غدا الخميس، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد المقبل، وتتم انتخابات الإعادة يوم الأثنين المقبل، كما تجري انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء المقبل، وتتم اجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 1 ديسمبر المقبل، وبهذا تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر المقبل.

وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2021-2022 من الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، الأستاذ الدكتور أمام صلاح امام وكيل كلية الحقوق عضو قانونى، الأستاذ الدكتور أحمد محمد إبراهيم عضو هيئة تدريس، راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوًا، الطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوًا، والطالب إسلام محمد فراج الطالب بكلية التمريض عضوًا .