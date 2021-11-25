ترقب وانتظار لحدث تاريخى.. 3 صحف عالمية تعلق على حفل افتتاح طريق الكباش

كتبت : ريم عبد الحميد ـ فاطمة شوقى ـ نهال أبو السعود

إشادات استباقية، وحالة من الترقب تشهدها وسائل الإعلام العالمية انتظاراً لـ حفل افتتاح طريق الكباش ، وسط توقعات بتقديم حدث يفوق في إبهاره موكب المومياوات الملكية الذي نظمته مصر في العام الماضي .

وتشهد محافظة الأقصر استعدادات مكثفة لانطلاق حفل افتتاح طريق الكباش ، وسط اهتمام عالمي في انتظار تلك الاحتفالية التي تشهد إحياء ممر تاريخي يعود عمره لما يزيد علي 3 آلاف عام وبربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك علي امتداد نحو 2700 متر.

وقبل يوم من انطلاق الحفل، علقت شبكة "اية بي سي" الأمريكية على استعدادات مصر لافتتاح طريق الكباش، قائلة في تقرير لها الأربعاء إن مصر تستعد لإبهار العالم بإحياء ممر تاريخي عمره أكثر من 3 آلاف عام في حفل ساحر.

وقالت الشبكة في تقريرها: بعد أكثر من سبعة عقود من المحاولات المتقطعة ‏لحفر الممر القديم والذي يبلغ طوله ما يقرب من ميلين في مدينة الأقصر الجنوبية، ستفتتح مصر ‏أخيرًا طريق الكباش الذي يبلغ عمره 3000 عام للجمهور يوم الخميس في حفل ساحر.‏

بدورها، احتفت صحيفة "ريبابلك ورلد" الهندية بالافتتاح المرتقب اليوم الخميس، وقالت في تقرير لها إن مصر قررت أخيرا أن تكشف رسميا عن طريق الكباش للعالم فى احتفال رائع، مشيرة إلى أن المسار سيتم افتتاحه فى مدينة الأقصر بعد عدة إصلاحات وكذلك عمليات الإخلاء، مشيرة إلى أن السلطات المصرية وجهت دعوات مفتوحة لعدد من السفارات الأجنبية والشخصيات البارزة لحضور الحفل.

وقالت الصحيفة إن طريق الكباش يقع بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر الذى تم اكتشافه فى مدينة طيبة القديمة، مع تماثيل أبو الهول المميزة ومنحوتات رأس الكبش على كلا الجانبين. ويبلغ طول الطريق 1.7 ميلا وعرضه حوالى 250 قدم.

وكانت محافظة الأقصر، شهدت علي مدار الأشهر القليلة الماضية أعمال تطوير مكثفة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر ، وترميم قاعة الـ 14 عمود بمعبد الاقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـ " طريق الكباش " .

أما صحيفة الكوميرسيو الأسبانية فقالت في تقرير لها صباح اليوم إن مصر تستعد لإبهار العالم بافتتاح مشروع طريق الكباش، وتابعت: افتتاح طريق الكباش يعد مشروع ضخم وسيحول مدينة الأقصر إلى متحف مفتوح يبهر الزائرين وله أهمية ثقافية كبيرة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية على موقعها الإلكترونى إلى أن حفل افتتاح طريق الكباش تم التخطيط له بشكل مسبق ، حيث سيتم تقديم عروض فرعونية وموكب من معبد الأقصر إلى معبد الكرنك.

ويقدم حفل طريق الكباش الموسيقار نادر عباسي ، ومن المقرر استخدام آلات موسيقية مماثلة لتلك التي كانت تستخدم في احتفالات عيد الأوبت وهو أحد الأعياد المصرية القديمة ، ويتلي خلاله أنشودة آمون ، ومسيرة لموكب المراكب المقدسة في تكرار لاحتفالية موكب المومياوات الملكية الذي أقيم العام الماضي والتي حظيت بإشادات عربية وعالمية واسعة.