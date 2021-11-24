50 صورة ترصد جمال الأقصر واستعدادات الحفل العالمى لافتتاح طريق الكباش

وفى هذا الصدد يتابع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ونائبه محمد عبد القادر خيري، والمهندس أسعد مصطفى مدير مشروع تطوير مدينة الأقصر، أعمال التطوير الجارية فى مدينة الأقصر بما يليق بمكانتها السياحية، وضمن استعدادات احتفالية افتتاح مشروع إحياء طريق الكباش، وذلك عبر جولات تفقدية لطريق المطار ومدخل الكرنك والمناطق المحيطة به، وأعمال التطوير الجارية بمحيط طريق الكباش من الجهتين الشرقية والغربية، للحفاظ على ما تم من أعمال التطوير وفقًا للخطط الموضوعة مع التنسيق الجمالى والحضارى لكافة الأعمال الإنشائية الجارية.

فيما قالت قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن الاستعدادات النهائية لاحتفالية افتتاح طريق الكباش تشهد التنسيق فى كل شيء، والبروفات النهائية للحفل، كما أن محافظة الأقصر كلها تستعد للحدث، وبالتالي التطوير فى كل مكان، وليس فقط فى طريق الكباش.

وأضافت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، خلال مداخلة هاتفية، الإثنين الماضى، على برنامج "الحياة اليوم، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية الحياة، أنه تم الانتهاء تماما من المرسى النيلى الموجود بمحافظة الأقصر، حيث تم تطويره بشكل رائع، كما تم الانتهاء من جميع أعمال الزراعات والنخيل، كما تزينت الجداريات بالكثير من الأعمال الفنية، وإضاءة جميع البازارات.

وأشارت الدكتورة سها بهجت المتحدث باسم وزارة السياحة والأثار، إلى أن ساحة معبد الأقصر نفسه يتم إضاءتها الأن، كما ان البر الغربى كله أصبح مضاء حاليا، بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من الاعمال لا تنتهى لكن الأقصر كلها تتزين الأن، وأصبحت كما يقال عروسة فى ثوبها.

استعدادت اسطورية لحفل طريق الكباش

استمتاع الافواج السياحية بمعبد الأقصر قبل حفل الكباش

إضاءة معبد حتشبسوت خلال البروفات غرب الأقصر

الإضاءة بطريق الكباش قبل الحفل العالمى

الأضواء الساحرة خلال البروفات فى نيل الأقصر

الأقصر تتألق قبل الحفل العالمى المنتظر

الأقصر تتزين قبل الحفل العالمى لطريق الكباش

البالونات الطائرة تظهر بحفل الإفتتاح للترويج لسياحة البالون

البروفات المميزة داخل معبد حتشبسوت

البوابات والتجهيزات على كورنيش النيل أمام معبد الأقصر

التجميل بمعبد الأقصر قبل الحفل العالمى_1

التجهيزات لمراكب تسير فى قلب طريق الكباش

السحر والاضواء المميزة فى نيل الأقصر

السياح يزورون معبد الأقصر قبل الحفل

الشباب خلال البروفات قبل أيام من الحفل العالمى

اللمسات النهائية قبل حفل الكباش على الطريق

المراكب تتلألأ فى قلب نهر النيل ببروفات الحفل

المواكب المقرر إستخدامها بالحفل العالمى

ألوان مبهجة على أعمدة معبد الأقصر

أماكن إستقبال الضيوف بالمطار

تجميل الميادين حول طريق الكباش

تجميل وتطوير كبير بالكورنيش قبل الحفل المنتظر

تجهيزات الحفل العالمى داخل معبد الأقصر

تصميم مميز لمراكب تشارك فى حفل طريق الكباش

تصميمات بديعة للمراكب المقدسة قبل الحفل العالمى

تصميمات عالمية لمراكب حفل طريق الكباش

تصميمات مميزة بالمطار لإستقبال ضيوف حفل الكباش

تصميمات مميزة للمراكب قبل الحفل العالمى

جانب من تصميم المراكب فى قلب طريق الكباش

حفل طريق الكباش يستعد لإبهار العالم

سحر الألوان فى معبد الأقصر خلال البروفات اليومية

سحر المراكب فى قلب نهر النيل فى البروفات

سحر مركب فرعونى فى قلب نيل الأقصر

صورة من الاعلى لطريق الكباش قبل افتتاحه

طريق الكباش يتألق قبل الحفل العالمى المنتظر

طريق الكباش يتجمل قبل الافتتاح العالمى

طريق الكباش يضيئ من السماء بين الكرنك ومعبد الأقصر

عمل شاق يومياً بطريق الكباش للتجهيز للحفل

فرحة السياح مع المراكب المقدسة داخل معبد الأقصر

لوجو حفل طريق الكباش بالميادين الكبرى

مدخل طريق الكباش ومعبد الأقصر بكورنيش الأقصر

مركب بالطراز الفرعونى فى نهر النيل تشارك بالحفل

مركب صممت على الطراز الفرعونى فى نهر النيل

مشهد للأضواء الساحرة بالبروفات من قلب الكرنك

معبد الأقصر يتجمل قبل حفل الافتتاح

معبد الأقصر يتجهز للحفل العالمى

معبد حتشبسوت يتألق قبل حفل طريق الكباش

معبد حتشبسوت يتجمل قبل الحفل العالمى

معبد حتشبسوت يتزين قبل الافتتاح