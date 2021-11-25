اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:34 م
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تحرير 2001 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ والمحافظ يوجه بتكثيف الحملات

الخميس، 25 نوفمبر 2021 11:34 ص
تحرير 2001 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ والمحافظ يوجه بتكثيف الحملات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف صلاح ، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

أسفرت الحملات عن ضبط 2001 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ ، سيدى سالم ،الحامول ، بلطيم ، دسوق" حيث تم ضبط  36 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 145 مخالفة دراجة نارية، و 80 مخالفة سير بدون تراخيص 50 بدون رخص قيادة و 28 بدون رخص تسيير، و 1561 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.


 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مرور

حملة مرورية

ملصقات

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