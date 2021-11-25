تجارة القاهرة تختتم اليوم امتحانات الميد تيرم وبدء التصحيح بالكنترولات

كتب محمد صبحى

أعلنت كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن اليوم الخميس آخر أيام امتحانات الميد تيرم بالكلية وفقا للجدول الزمنى المعلن، حيث انطلقت الامتحانات السبت الماضى وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور جمال شحاتة، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن بالتوازى مع عقد الامتحانات هناك تصحيح فورى للاختبارات التى أداها الطلاب خاصة وأن الاختبارات تعقد بنظام البابل شيت، وذلك تمهيدا لإعلان النتائج الطلاب لافتا إلى أن الامتحانات تمت دون أى معوقات أو مشاكل .

وكانت جامعة القاهرة أعلنت أن امتحانات الميدتيرم تعقد على 4 مجموعات تبدأ من التاسعة صباحا وحتي الرابعة عصرا وذلك تفادي لحالات الزحام والتكدس والحفاظ علي التباعد الاجتماعي بين الطلاب وطبقا لمعايير الإجراءات الاحترازية.

ووجه الدكتور الخشت، عمداء الكليات بتشكيل لجنة عليا بكل كلية تحت إشراف العمداء ووكلاء الكلية لشؤون التعليم والطلاب، لمتابعة أعمال امتحانات الميدتيرم والمقرر انطلاقها في كافة الكليات تباعا ووفقا الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول.