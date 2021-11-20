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بث مباشر.. انطلاق امتحانات الميد تيرم بكلية تجارة القاهرة بنظام البابل شيت

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:07 م
بث مباشر.. انطلاق امتحانات الميد تيرم بكلية تجارة القاهرة بنظام البابل شيت جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل قاعات الامتحانات بكلية التجارة جامعة القاهرة، حيث انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول " الميد تيرم " وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا داخل القاعات .
 
 
وكان الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، قال فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الكلية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بإتمام وعقد امتحانات الميد تيرم، سواء القاعات أو أعضاء هيئة التدريس، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال عقد وتنظيم امتحانات الميد تيرم، مشيرا إلى أن الاختبارات ستكون بنظام البابل شيت.
 
وتابع عميد كلية التجارة، بجامعة القاهرة، أن الكلية اتخذت خطوة فى سبيل مصلحة الطلاب، حيث قررت تنظيم دروس للطلاب للمراجعة بداية من الأسبوع المقبل فى كافة المواد الدراسية وذلك لتأهيل الطلاب لامتحانات الميد تيرم ومراجعة ما تم تحصيله من مواد دراسية .
 
وكان عدد من عمداء كليات جامعة القاهرة، أكد الاستعداد التام لامتحانات الميدتيرم، حيث من المقرر أن تنطلق تباعا فى الكليات على مدار شهر نوفمبر الجارى، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.
 
 

تجارة القاهرة

جامعة القاهرة

امتحانات الميد تيرم

اخبار مصر

التعليم العالى

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