بث مباشر.. تفاصيل إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا من محافظة المنيا، لرصد تفاصيل حادث انقلاب سيارة على الطريق المؤدي لإحدى قرى مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وكانت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من الطريق المؤدي إلى قرية أم قمص التابعة لمركز ملوى.

وأفادت التحريات الأولية تبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج، تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.