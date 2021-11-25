اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 نوفمبر 2021 09:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

الخميس، 25 نوفمبر 2021 08:02 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا انقلاب سيارة - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة على الطريق المؤدى لإحدى قرى مركز ملوى، جنوب محافظة المنيا.

 

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من الطريق المؤدى إلى قرية أم قمص التابعة لمركز ملوى.

 

وأفادت التحريات الأولية تبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج، تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.


مديرية الامن

حادث مرورى

ملوى

إدارة المرور

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة