إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة على الطريق المؤدى لإحدى قرى مركز ملوى، جنوب محافظة المنيا.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من الطريق المؤدى إلى قرية أم قمص التابعة لمركز ملوى.

وأفادت التحريات الأولية تبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج، تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.