النظام الغذائي لمرضى السكري.. تجنب 4 أطعمة لتقليل الأعراض

كتبت مروة هريدى

تصف هيئة الخدمات الصحية البريطانية "NHS" مرض السكري من النوع الثاني بأنه حالة شائعة تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر (الجلوكوز) في الدم بشكل كبير، يمكن أن يحدث هذا المرض لعدد من الأسباب، بما في ذلك زيادة الوزن أو اتباع نمط حياة خامل أو إذا كانت الحالة منتشرة في عائلتك، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

ومع ذلك، فإن تناول أطعمة معينة يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم والأنسولين، مما قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بمرور الوقت، لذلك يوصى الخبراء باتباع خطة النظام الغذائي وفقًا لكل الحالة.

ما هي الأطعمة الشائعة التي يمكن أن تؤثر على مرضى السكري من النوع الثاني؟

بعض حبوب الإفطار

يمكن أن تكون الحبوب طريقة لذيذة لبدء اليوم، ولكن من المهم أن تكون على دراية بمكوناتها، لأنها قد تحتوي على نسبة عالية من السكر، تتم أيضًا معالجة العديد من الحبوب بشكل مكثف ولا تحتوي على مستويات عالية من البروتين.

بدلاً من تناول الحبوب يوميًا على الإفطار، يوصي الخبراء بدلاً من ذلك بتناول وجبة إفطار غنية بالبروتين ومنخفضة الكربوهيدرات للحفاظ على نسبة السكر في الدم والجوع تحت السيطرة مثل البيض المسلوق.

الخبز الأبيض والأرز والمكرونة

يمكن أن يكون للخبز والأرز والمكرونة المصنوعة من الدقيق الأبيض تأثير سلبي على نسبة السكر في الدم، حيث وفقًا لدراسة أجريت عام 2018، وجد أن الأطعمة عالية الكربوهيدرات ترفع نسبة السكر في الدم، علاوة على ذلك ، لا تحتوي الكربوهيدرات المعالجة غالبًا على كميات مناسبة من الألياف التي تساعد على إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم.

لذلك ينصح باستخدام القمح الكامل والخبز والمكرونة الخالية من الجلوتين والأرز البنى لمرضى السكري.

البطاطس المقلية

البطاطس المقلية يجب على جميع الناس تناولها باعتدال، وبالنسبة لأولئك المصابين بداء السكري من النوع الثاني، يمكن أن تتسبب تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات الموجودة فى البطاطس المقلية ارتفاع مستويات السكر في الدم.

عصائر الفاكهة

غالبًا ما يُعتبر عصير الفاكهة مشروبًا صحيًا، ولكن وفقًا لموقع Diabetets.co.uk يمكن أن يكون له تأثير غير مرغوب فيه على نسبة السكر في الدم.

يزعمون أنه في بعض الحالات، يمكن أن يكون محتوى عصير الفاكهة الذي يحتوي على سكر أعلى من المشروبات الغازية، حتى أن بعض عصير الفاكهة الطبيعي يحتوي على نسبة عالية من السكر والذى يمكن أن يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم.



البطاطس المقلية