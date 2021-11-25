المرأة ودورها فى مواجهة تحديات التنمية فى مصر ندوة بـ"تمريض طنطا"

الغربية مصطفى عادل

نظمت كلية التمريض بجامعة طنطا، اليوم الخميس، ندوة تثقيفية بعنوان: "المرأة وأهمية دورها فى مواجهة تحديات التنمية فى مصر"،وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا،والدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتوره عفاف بصل عميد كلية التمريض.

حاضر في الندوة الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، حيث أكد أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على تمثيلها تمثيلاً مناسبًا في مجلس النواب بنسبة لا تقل عن 25% من النسبة الكلية، وذلك بموجب المادة 11 من دستور 2014 .

وأضاف "عبد القوى" أن الدولة تكفل تعيين المرأة في أي وظيفة دون تمييز ، كما تلتزم بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف عن طريق تغليظ العقوبات، وتوفير الرعاية والحماية للمرأة المعيلة والمسنة والأشد احتياجًا.

وأكد الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أنه تم محو أمية 12525 دارسًا خلال دورة يوليو 2021 عن طريق طلاب جامعة طنطا، وطالب الحضور من الطلاب بضرورة المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، حيث بات شرطا لتخرج الطلبة من الكليات. حضر الندوة الدكتوره أم إبراهيم الساعى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وسمير مهنا رئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا، وعزة سرور مدير عام اعلام وسط الدلتا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وفى نهاية الندوة قدمت عميدة الكلية شهادات شكر وتقدير للمحاضر الدكتور طلعت عبد القوى، وسمير مهنا، وعزة سرور والعاملين بمركز النيل. جدير بالذكر أن الندوة أعدها وأدارها مروة عبد الرسول، ومى أبوزيد تحت إشراف سمير مهنا رئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا، وعزة سرور مدير عام إعلام وسط الدلتا.