أستاذ بـ"علوم طنطا" يفوز بجائزة الشيخ القاسمى لأفضل بحث على مستوى الوطن العربى

الغربية محمد طارق

أعلنت جامعة طنطا، اليوم الخميس، فوز الدكتور يحي النجار الأستاذ المساعد بقسم علم الحيوان بكلية العلوم بجائزة الشیخ المهندس سالم بن سلطان القاسمی لأفضل بحث علمی فی مجال نحل العسل على مستوى الوطن العربى.



جاء ذلك ضمن فاعلیات أسبوع أبو ظبی للزراعة والأمن الغذائي، والذى عقد بمدينة أبو ظبی فی الفترة من 21 حتى 25 نوفمبر الجارى.



وهنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، الدكتور يحي النجار بهذه الجائزة التى تعكس تاريخه البحثى المتميز وتؤكد جودة بحوثه الرائدة فى مجال التخصص، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم لأبناء الجامعة من العلماء والباحثين.



أوضح الدكتور يحي النجار،أن البحث الفائز بالجائزة تناول بالدراسة ظاهرة انهیار مستعمرات النحل عالميًا فی الآونة الاخیرة من خلال محورين أساسين هما: التعرض للمبیدات الحشریة والتي تؤدي إلي إضعاف الجهاز المناعي للنحل ومن ثم موته، والإصابة بالأمراض المختلفة.



وأكد النجار أن نتائج البحث لها درو فعال في الحفاظ علی الثروة النحلیة فی مصر وكذلك فی تلقیح النباتات وزيادة انتاجية المحاصيل والمحافظة علي المنتجات الهامة لخلية نحل العسل المختلفة مثل العسل والبروبولیس وحبوب اللقاح لما لها من أهمية غذائية وطبية .



يذكر أن الدكتور يحي النجار له العديد من المؤلفات والأبحاث الدولية التي بلغت 40 بحثًا في مجال نحل العسل ومنها دراسة عوامل انهیار مستعمرات النحل ، تأثير المبيدات والأمراض، تأثير التغذية، وتأثير التغير المناخي، كما قام بتحكيم عديد المشاريع البحثية التابعة لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية STDF ، والاتحاد الأوروبي وتشيلي، ومراجع ومحكم في العديد من المجلات العلمية الدولية.









أستاذ بـعلوم طنطا يفوز بجائزة الشيخ القاسمي



