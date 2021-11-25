المخروطة أكلة الشتاء اللى ما تتقاومش.. الشراقوة هيعرفوك إزاى تعملها "فيديو"

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان "المخروطة أكلة الشتاء اللى ما تتقاومش.. الشراقوة هيعرفوك إزاى تعملها وتاكلها"، وقالت الحاجة عفاف محمد والمعروفة باسم "أم محمود"، إن المخروطة من الأكلات المعروفة في فصل الشتاء، والتي تعمل على تدفئة الجسم وتكلفتها بسيطة جدا.



وتابعت: المخروطة هى عبارة عن "عجين من الدقيق، الماء، والملح" وتفرد الفطائر وتقطع شرائح مثل الإسباجتى توضع فى حلة البخار ونضع فى الجزء السفلى ماء يغلى وفى الجزء العلوى قطعة شاش، ونضع شرائح العجين ونغلق عليها حتى تنضج بالبخار، لافتة أن من أسرارها التى تحافظ على قوام الشرائح ولا "تعجن عند الأكل" والذى يفسد مذاقها وضع المخروطة فى طبق ورش بعض المياه بالباردة عليها ثم إعادتها فى حلة البخار مرة أخرى لاستكمال التسوية لما يقرب من 10 دقائق، وبذلك تصبح ناضجة تماما ومحتفظة بطعمها وتدهن بالسمن البلدى والمكسرات وعليها اللبن أو العسل وهى محتفظة بقومها.



ولفتت إلى أن منها صنف حادق، والذي يؤكل مع البط أو اللحوم، حيث يتم بتقلية البصلة في معلقة سمن بلدي وتطش بالشوربة وتوضع عليها اللحوم وتأكل، مؤكدة أنها تعلمتها من الجدة، فهذه الأكلة من المورثات الشعبية الريفية، التى كانت تجمع العائلات لتناولها وتقدم فى المناسبات والأعياد، وأنها عندما كانت طفلة كانت جدتها تجمع العائلة لعمل هذه الوجبات مثلها كل عائلات القرى فى ذات الوقت.