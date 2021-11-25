اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 نوفمبر 2021 10:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

القومى للمرأة: مايا مرسى بخير وتخضع للملاحظة الطبية للاطمئنان على حالتها

الخميس، 25 نوفمبر 2021 10:26 ص
القومى للمرأة: مايا مرسى بخير وتخضع للملاحظة الطبية للاطمئنان على حالتها مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المجلس القومى للمرأة، إن الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة تعرضت لحادث تصادم سيارتها بسيارة أخرى، خلال توجهها الى مطار القاهرة، استعدادا للسفر إلى محافظة الأقصر للمشاركة في احتفالية طريق الكباش .
 
وكشف المجلس فى بيان له، أن الدكتورة مايا مرسى تم نقلها على اثر الحادث الى المستشفى، وخضعت للفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على صحتها، والتى اكدت أنها بخير.
 
وتابع المجلس: وقرر الفريق الطبى المعالج أن تظل تحت الملاحظة لعدة ساعات للاطمئنان على حالتها.
  
وتقدم المجلس القومي للمرأة بعضواته وأعضاءه وأمانته العامة ومقررات وعضوات وأعضاء فروعه بالمحافظات، بخالص التمنيات للدكتورة مايا مرسي بالشفاء العاجل، وأن يديم الله عليها الصحة والعافية.

مايا مرسى

الدكتوره مايا مرسى

القومى للمراه

المجلس القومى للمرأة

حادث سير

تعرض الدكتوره مايا لحادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة