القومى للمرأة: مايا مرسى بخير وتخضع للملاحظة الطبية للاطمئنان على حالتها

كتب محمود راغب

قال المجلس القومى للمرأة، إن الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة تعرضت لحادث تصادم سيارتها بسيارة أخرى، خلال توجهها الى مطار القاهرة، استعدادا للسفر إلى محافظة الأقصر للمشاركة في احتفالية طريق الكباش .

وكشف المجلس فى بيان له، أن الدكتورة مايا مرسى تم نقلها على اثر الحادث الى المستشفى، وخضعت للفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على صحتها، والتى اكدت أنها بخير.

وتابع المجلس: وقرر الفريق الطبى المعالج أن تظل تحت الملاحظة لعدة ساعات للاطمئنان على حالتها.

وتقدم المجلس القومي للمرأة بعضواته وأعضاءه وأمانته العامة ومقررات وعضوات وأعضاء فروعه بالمحافظات، بخالص التمنيات للدكتورة مايا مرسي بالشفاء العاجل، وأن يديم الله عليها الصحة والعافية.