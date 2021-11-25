الفلبين تتسلم حوالى 3.2 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا

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تسلمت الفلبين اليوم الخميس ما يقرب من 3.2 مليون جرعة جديدة من لقاح "استرازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تبرعت بها المملكة المتحدة من خلال مبادرة كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية.

وذكرت شبكة (إيه.بي.أس-سي بي.إن.) الفلبينية أن الشحنة الجديدة المؤلفة من 3 ملايين و191 ألفا و40 جرعة وصلت مطار نينوي أكينو الدولي على متن رحلة الخطوط الجوية الإماراتية حوالي الساعة الرابعة عصرا (بالتوقيت المحلي للفلبين).

وتمكنت الحكومة الفلبينية - حتى الآن - من تطعيم ما يقرب من 5ر34 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا (أي ما يمثل 8ر44 % من عدد السكان المستهدفين)، فيما حصل 8ر43 مليون شخص على الجرعة الأولى من اللقاح.

وتستهدف الحكومة تطعيم ما يصل إلى 77 مليون شخص بشكل كامل ضد الفيروس التاجي من أجل تحقيق مناعة القطيع.