حياة كريمة.. إنشاء محطات مياه سطحية وتجديد الآبار لتدعيم الشبكات بأسيوط

أسيوط -هيثم البدري

عقدت شركة مياه الشرب، والصرف الصحى بأسيوط، والوادى الجديد، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية وتحريك عجلة العمل لنهو تلك المشروعات طبقا لجدولها الزمنى ، وذلك برئاسة اللواء هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وناقش "رئيس الشركة" مع المهندسين القائمين على الأعمال التنفيذية بالمبادرة الرئاسية من توسعات وإنشاء محطات مياه سطحية كبرى، وعمل إحلال وتجديد للآبار الإرتوازى ومد وتدعيم شبكات مياه وخطوط صرف صحى، ومتابعة أعمال التوريدات طبقا للاحتياجات الفعلية لكل مركز من مراكز المحافظة.

وشدد أثناء الاجتماع، على أهمية الالتزام بالجدول الزمني ونهو جميع الأعمال ما بين إحلال وتجديد عدد (7) محطات مياه بتكلفة إجمالية 201 مليون جنيها، وعمل توسوعات بعدد (6) محطات مياه سطيحة كبري وإنشاء محطة جديدة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيهاً، وإحلال وتجديد عدد (27) بئر إرتوازى وعدد (2) وحدة معالجة حديد ومنجنير بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيها ضمن مبادرة تطوير قري الريف المصرى، فضلاً عن خطة الإحلال والتجديد السنوية، والمشروعات الإستثمارية الجارية.

أكد "درة" أثناء الاجتماع أن استغلال جميع الإعتمادات المادية من الجهات التمويلية المتنوعة أو الخطة المالية السنوية، أو توجهات المبادرة الرئاسية تتربع على رأس إهتمامات الشركة، لما لذلك من مردود إيجابى يصب فى الصالح العام للمجتمع.