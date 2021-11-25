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ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة اليوم وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الخميس، 25 نوفمبر 2021 08:00 ص
ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة اليوم وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 25 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.

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