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الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة غدا.. والعظمى بالقاهرة 25

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:50 م
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة غدا.. والعظمى بالقاهرة 25 الطقس -أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن غدا الخميس، بداية ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.

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