إزاى تعزز مناعتك فى موسم الشتاء.. النوم جيدًا وتناول الدهون الصحية

كتبت مروة هريدى

مع قدوم موسم الشتاء الذي يجلب معه نزلات البرد والأنفلونزا، بجانب الوجود المستمر لفيروس كورونا، فإن نظام المناعة لديك هو أحد أفضل دفاعاتك، لذلك يجب تعزيزه للوقاية من العدوى والأمراض من خلال إجراء بعض التغييرات وضمان الحصول على الطاقة الكافية واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يمكن أن يساعد جهاز المناعة لديك على العمل بأقصى طاقته، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

5 تغييرات سهلة في نمط الحياة يمكن أن تساعدك في تعزيز جهازك المناعى:



الحصول على قسط كافي من النوم

النوم هو أحد أهم الأشياء التي يحتاجها جسمك ليعمل بكامل طاقته، علاوة على ذلك، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2015 أن النوم السيئ يمكن أن يكون مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بالمرض.

تابع الباحثون 164 مشاركًا بالغًا سليمًا وخلصوا إلى أن أولئك الذين ينامون أقل من ست ساعات كل ليلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بنزلة برد من أولئك الذين ناموا لفترات أطول.

من جانبها، قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن معظم البالغين يحتاجون ما بين ست إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة.

وتشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية كذلك إلى أن قلة النوم يمكن أن تعرض الناس لخطر الإصابة بحالات طبية معينة، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب التاجية والسكري.

حاول تقليل التوتر



وفقًا للخبراء، فإن تخفيف التوتر والقلق يمكن أن يساعد في تحسين المناعة، حيث تظهر الأبحاث أن الإجهاد طويل الأمد يمكن أن يؤثر سلبًا على المناعة والشعور بالإرهاق الجسدي والعقلي والعاطفي.

ينصح كل عقل مهم أيضًا بتقسيم المهام إلى أجزاء أصغر، والتركيز على الأشياء الإيجابية، ودمج المزيد من التمارين في روتينك ووضع خطط للأيام التي تشعر فيها بالإرهاق بشكل خاص.

تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات



الفاكهة والخضراوات مليئة بالفيتامينات والمعادن والمركبات الكيميائية التي يمكن أن تساعد جسمك بعدة طرق.

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة والخضروات أيضًا في تقليل الالتهاب، كما أن المستويات العالية من الألياف الموجودة في العديد من الأطعمة النباتية يمكن أن تغذي البكتيريا الجيدة في معدتك مما يساعد على منع مسببات الأمراض الخطيرة.

تناول المزيد من الدهون الصحية



ليست كل الدهون سيئة، في الواقع هناك بعض الدهون ضرورية لاتباع نظام غذائي صحي، حيث يمكن العثور على الدهون الصحية في الأطعمة مثل الأفوكادو أو السلمون، وكذلك زيوت الطهي مثل زيت الزيتون، حيث تظهر الأبحاث أن أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهاب، وقد تقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري من النوع الثاني أو أمراض القلب.

أضف تمرينًا معتدلًا إلى روتينك



التمرين مفيد لأكثر من مجرد الحفاظ على الوزن، في الواقع، يمكن أن تؤدي إضافة ممارسة روتينية منتظمة إلى إحداث عجائب لجسمك بالكامل.

على الرغم من وجود أدلة تشير إلى أن التمارين المطولة عالية الكثافة يمكن أن تثبط جهاز المناعة لدى بعض الأشخاص، إلا أنه من المتفق عليه على نطاق واسع أن حوالي 30 دقيقة من التمارين المعتدلة يوميًا يمكن أن تعزز وظائف المناعة لديك، ومن أمثلة التمارين المعتدلة، السباحة والركض والمشي السريع وركوب الدراجات بسرعة ثابتة.



النوم جيدا