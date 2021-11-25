إزاى تستفيد من تخفيضات Black Friday بدون ما حد يضحك عليك؟

كتب مدحت وهبة

ينتظر الكثيرون عروض وتخفيضات Black Friday ، لذلك أصدر جهاز حماية المستهلك نشرة توعوية للمواطنين لتفادى تعرض المواطنين للنصب خلال عمليات الشراء، تتضمن بأن يتأكد المستهلك من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ، والتأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية، كذلك الحرص علي طلب فاتورة الشراء حتي في فترة "العروض" وأثناء استلام المنتج أيضاً بجانب التأكيد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات ومقارنة السعر في أكثر من منصة للمُفاضلة في السعر والجودة ،مع ضرورة مراجعة بيانات السلعة ومواصفاتها قبل إتمام عملية الشراء، مع عدم الإفصاح عن بيانات بطاقة الائتمان خارج منصة الشراء مثال "عبر هاتف أو بريد إلكتروني".

كان الجهاز ناشد جموع المستهلكين بالالتزام بالحصول على حقوقهم والتأني أثناء المفاضلة بين السلع والمنتجات والتأكد من جدية العروض والتخفيضات ويُهيب الجهاز بجموع "التجار والموردين" ضرورة الالتزام بالقانون وجدية العرض المقدم للمواطن و الالتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر شامل، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في القانون كما أن الجهاز سيتصدى لمخالفات الإعلان المضلل التي قد يرتكبها بعض الموردين استغلالاً لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء فى ضوء نص المادة (9) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تلزم المورد والمعلن بتجنب أى سلوك خادع ينصب على عدد من العناصر منها الإعلان عن وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة بما يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك وقوعه فى خلط أو غلط.