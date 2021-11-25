أمين الأعلى للآثار: الانتهاء من اللمسات النهائية لحفل طريق الكباش الأسطورى

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم الانتهاء تماما من كافة اللمسات النهائية لحفل طريق الكباش المقرر له مساء اليوم الخميس، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على الدعم العظيم الذى يقدمانه لوزارة السياحة والآثار بأقوى وسائل الدعم اللازم لتعود السياحة لمصر بكامل طاقتها مستقبلاً.

وكشف الدكتور مصطفى وزيرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، تفاصيل الحفل الأسطورى المنتظر لافتتاح مشروع إحياء طريق الكباش، موضحاً أنه تمت مراجعة كافة اللمسات النهائية فى كل شبر بمعابد الكرنك ومعبد الأقصر وأماكن الاحتفالات بالكامل، لتكون عبارة عن إحياء لعظمة وحضارة الأقصر، وترويج سياحى لها بالكامل حول العالم.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هناك اجتماعات وأعمالا كانت تتم على مدار الساعة من أجل إتمام الاستعدادات لحفل طريق الكباش، وتابع: "خلية نحل فى الأقصر تعمل على مدار الساعة.. هناك أعمال ترميم تتم فى معبدى الأقصر والكرنك، والأثريون يعملون من أجل الحفل"، مشدداً على أنه سيكون الاحتفال بافتتاح مشروع إحياء طريق الكباش الفرعونى بمحافظة الأقصر كرنفالا حقيقيا، حيث يتم خلاله العمل على إبراز جمال وآثار وعراقة ومواطنى الأقصر ومقوماتها السياحية والأثرية لإرسال رسالة للعالم كله لزيارة الأقصر.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري أن أهالى الأقصر يحتفلون بصورة سنوية فى مولد أبو الحجاج الأقصري، وهى تعتبر استمرارية لاحتفالات عيد الأوبت الفرعونى، حيث يتم عمل موكب بالجمال وتجوب كافة أنحاء الأقصر وتصاحبها الأغانى والموسيقى والأناشيد وتوزيع الورود والحلوى والمأكولات على الجميع، وهو ما يشبه كل ما كان يقوم به القدماء المصريون فى عيد الأوبت، موضحاً أنه من المقرر أن تكون الفعالية إبرازا لجمال الأقصر بأكملها، فسيتم تنظيم فعاليات بالحنطور والتى تحمل إعلام مصر وسيتم تطويرها بالكامل قبل الافتتاح لتكون واجهة حضارية للأقصر، وكذلك سيتم الاحتفال بالمراكب النيلية والدهبيات فى قلب نهر النيل وهى تحمل لافتات مميزة تحتفى بطريق الكباش والحضارة المصرية، وكذلك ستخرج فجر يوم الاحتفال رحلات البالون الطائر وتحمل أعلام مصر وصورا لطريق الكباش والمسئولين عن المشروع الأضخم فى الأقصر.