أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 24-11-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 24-11-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وربح رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه عند مستوى 721.703 مليار جنيه.

إيقاف تداول 7 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ البدر للبلاستيك، رواد السياحة-رواد، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الإسماعيلية مصر للدواجن، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، المصرية للدواجن، العربية للمحابس. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ البدر للبلاستيك، رواد السياحة-رواد، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الإسماعيلية مصر للدواجن، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، المصرية للدواجن، العربية للمحابس.

البورصة تربح 7.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه عند مستوى 721.703 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه عند مستوى 721.703 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 442.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 45.9 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.73%، والعرب على 12.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 7.5 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، 40.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 24.1 مليون جنيه، 906.9 ألف جنيه، 33.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 11431 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 1973 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 13526 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 4480 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.51% ليغلق عند مستوى 2082 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4196 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1125 نقطة.

وصعدت أسهم 111 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 15 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 1.907 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.04%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 6.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.66%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 16.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.24%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 3.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.25%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.593 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.09%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.746 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.14%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 4.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.46%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 1.841 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.34%.

- أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي بسعر إغلاق 69.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.29%.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 14.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.03%.