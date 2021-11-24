أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 24-11-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 24-11-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع معظم للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وخسر رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه عند مستوى 714.099 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، أم بي للهندسة. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، أم بي للهندسة.

البورصة تخسر 1.1 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع معظم للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وخسر رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه عند مستوى 714.099 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع معظم للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وخسر رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه عند مستوى 714.099 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 353.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.05 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.1 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.73% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.78%، والعرب على 12.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.18% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.81%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 134.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 2.6 مليون جنيه، 39.7 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، 8.7 مليون جنيه، 72.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 11352 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1934 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13359 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 4447 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2031 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2991 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 4161 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1125 نقطة.

وصعدت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 71 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.256 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.78%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 21.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.62%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 32 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.55%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 5.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.34%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 13.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.62%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.821 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.06%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 6.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.40%.

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.93%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 62.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.03%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.93%.