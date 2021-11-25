أخبار البورصة اليوم الخميس 25-11-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 25-11-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه عند مستوى 721.703 مليار جنيه.

إيقاف تداول 7 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ البدر للبلاستيك، رواد السياحة-رواد، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الإسماعيلية مصر للدواجن، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، المصرية للدواجن، العربية للمحابس. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ البدر للبلاستيك، رواد السياحة-رواد، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الإسماعيلية مصر للدواجن، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، المصرية للدواجن، العربية للمحابس.

البورصة تربح 7.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه عند مستوى 721.703 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه عند مستوى 721.703 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 442.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 45.9 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.73%، والعرب على 12.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 7.5 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، 40.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 24.1 مليون جنيه، 906.9 ألف جنيه، 33.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 11431 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 1973 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 13526 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 4480 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.51% ليغلق عند مستوى 2082 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4196 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1125 نقطة.

وصعدت أسهم 111 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 15 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

لجنة القيد وقررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، نقل التعامل على أسهم شركة اورنج مصر للاتصالات من خلال نظام نقل الملكية – أوراق مالية غير مقيدة طبقًا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (94) لسنة 2018 وذلك اعتبارًا من بداية جلسة التداول يوم الأحد الموافق 21 نوفمبر الجاري، وأن الشركة لم تتقدم بطلب لإعادة قيد أوراقها المالية بجداول البورصة المصرية، وذلك بعد التنسيق مع قطاع القيد بالبورصة المصرية. وقررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، نقل التعامل على أسهم شركة اورنج مصر للاتصالات من خلال نظام نقل الملكية – أوراق مالية غير مقيدة طبقًا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (94) لسنة 2018 وذلك اعتبارًا من بداية جلسة التداول يوم الأحد الموافق 21 نوفمبر الجاري، وأن الشركة لم تتقدم بطلب لإعادة قيد أوراقها المالية بجداول البورصة المصرية، وذلك بعد التنسيق مع قطاع القيد بالبورصة المصرية.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، المجموعة المصرية العقارية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، نايل سيتي للاستثمار 103.4 ألف سهم، 110.2 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 100 ألف سهم، 150 ألف سهم، 435 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 2500 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، جدوى للتنمية الصناعية، المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، النعيم القابضة للاستثمارات، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، نايل سيتي للاستثمار، البدر للبلاستيك 34 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 116 ألف سهم، 2.8 مليون سهم، 400 ألف سهم، 7149 سهم، 61 ألف سهم، 1529 سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات مصر للفنادق، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، نايل سيتي للاستثمار، 10159 سهم، 9530 سهم، 433.5 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 100 سهم. أسهم الخزينة أعلنت شركات الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، شراء الشركة الأولى 270 ألف سهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.7%، شراء الشركة الثانية 525 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.70%، شراء الشركة الثالثة 825 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.44%، شراء الشركة الرابعة 350 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.75%، شراء الشركة الخامسة 400 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي الأسهم المشتراه 3.9 مليون سهم. أعلنت شركات الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، شراء الشركة الأولى 270 ألف سهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.7%، شراء الشركة الثانية 525 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.70%، شراء الشركة الثالثة 825 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.44%، شراء الشركة الرابعة 350 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.75%، شراء الشركة الخامسة 400 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي الأسهم المشتراه 3.9 مليون سهم.



أبو قير للأسمدة قالت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ردًا على موافقة الحكومة على زيادة أسعار الأسمدة المدعمة إلى 4500 جنيه للطن، إن الشركة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء وضخ حصة الأسمدة المتفق عليها للجمعيات الزراعية، ولذا فأن ارتفاع الأسعار المحلية للسماد سيكون له مردود إيجابي على إيرادات وأرباح الشركة.