أخبار البورصة اليوم الأربعاء 24-11-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 24-11-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع معظم للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وخسر رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه عند مستوى 714.099 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، أم بي للهندسة. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، أم بي للهندسة.

البورصة تخسر 1.1 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع معظم للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وخسر رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه عند مستوى 714.099 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع معظم للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وخسر رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه عند مستوى 714.099 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 353.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.05 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.1 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.73% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.78%، والعرب على 12.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.18% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.81%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 134.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 2.6 مليون جنيه، 39.7 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، 8.7 مليون جنيه، 72.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 11352 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1934 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13359 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 4447 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2031 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2991 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 4161 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1125 نقطة.

وصعدت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 71 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة. نايل سيتي أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة نايل سيتي للاستثمار لعدد 435 ألف سهم بقيمة 149.8 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، المجموعة المصرية العقارية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، البدر للبلاستيك، 53297 سهم، 214 ألف سهم، 11.5 مليون سهم، 39626 سهم، 10 آلاف سهم، 3800 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 حوالي 777 سهم، 9 آلاف سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، المجموعة المصرية العقارية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، البدر للبلاستيك، 53297 سهم، 214 ألف سهم، 11.5 مليون سهم، 39626 سهم، 10 آلاف سهم، 3800 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 حوالي 777 سهم، 9 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، النعيم القابضة للاستثمارات، البدر للبلاستيك 62 ألف سهم، 325 ألف سهم، 10.9 مليون سهم، 400 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، 46614 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، 1.1 مليون سهم، 31470 سهم، على التوالي.

أسهم خزينة أعلنت شركات الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الشركة الأولى عدد 325 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.67%، شراء الشركة الثانية 280 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.76%، شراء الشركة الثالثة 1.285 مليون سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.42%، شراء الشركة الرابعة 150 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.62%. أعلنت شركات الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الشركة الأولى عدد 325 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.67%، شراء الشركة الثانية 280 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.76%، شراء الشركة الثالثة 1.285 مليون سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.42%، شراء الشركة الرابعة 150 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.62%.

كما أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، شراء المساهم Regional Investment Holding عدد 1.9 مليون سهم بسعر 0.247 دولار بقيمة إجمالية 477.4 ألف دولار لترتفع نسبة مساهمته من 17.95% إلى 18.506%.