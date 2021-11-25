أبرز معالم وتفاصيل الحفل الأسطورى لافتتاح طريق الكباش بالأقصر × 24 معلومة

الأقصر - أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر مساء اليوم الخميس فى الساعة السابعة والنصف مساء، انطلاق الحفل الأسطورى الذي ينتظره العالم أجمع لمشاهدة الاحتفالات التى كان يقوم بها القدماء المصريون منذ أكثر من 5 آلاف عام خلال "عيد الأوبت" فى قلب طريق الكباش الفرعونى، وذلك على الهواء مباشرة بأيادي أحفاد الفراعنة، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كان "عيد الأوبت" أشبه بكرنفال مميز يتم بصورة سنوية على أرض الأقصر يتم خلاله تنصيب الملوك أو الاحتفال بالمناسبات والذكريات السعيدة.

وفى هذا الصدد يرصد "اليوم السابع" أبرز معالم وتفاصيل يوم الاحتفالية المنتظرة خطوة بخطوة:

1. الحفل يقام بقلب معبد الأقصر فى تمام الساعة 7.30 مساء اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021.

2. سيتم الدفع بوحدات البث التليفزيوني HD لتغطية الحدث وعرضه أمام العالم أجمع.

3. عمليات الإخراج التليفزيوني ستتم بأكثر من 15 كاميرا منتشرة فى مختلف أرجاء المعبد وطريق الكباش.

4. يقوم بنقل الحفل الأسطورى أكثر من 30 شبكة ومحطة تليفزيونية ستغطي الافتتاح لنقله للعالم أجمع.

5. تم توجيه الدعوة لعدد كبير من الشخصيات العامة المشهورة ونواب البرلمان بغرفتيه وعدد من النماذج الملهمة.

6. وزارة السياحة والآثار وجهت الدعوة لعدد من مراسلي شبكات وقنوات إخبارية وسياحية عالمية لحضور وتغطية الحدث العالمى.

7. كافة تفاصيل الحفل الأسطورى والكلمات والافتتاح لطريق الكباش ستتم ترجمته لعدد من اللغات.

8. تم إجراء تغييرات مرورية فى مختلف أرجاء مدينة الأقصر بالمنطقة التى تقام فيها الاحتفالية لتكون فى أجمل صورها أمام الضيوف.

9. تم رفع درجات الاستعداد القصوى بمستشفيات الأقصر وتجهيز ثلاث مستشفيات للإخلاء الطبي والاطمئنان على توفير مخزون أكياس الدم ببنوك الدم بالمحافظة.

10. محافظة الأقصر ومديرية الأمن رفعتا درجة الاستعداد القصوى لخدمة كافة ضيوف المحافظة خلال يوم الاحتفالية.

11. يتوافد ضيوف الأقصر على الاحتفالية مساء اليوم الخميس ليحضروا الحدث الأسطورى بمعبد الأقصر.

12. تبدأ فعاليات الحفل بإضاءات بانورامية مميزة فى معبد الأقصر وطريق الكباش منه وحتى معابد الكرنك.

13. تبدأ بعد ذلك الإضاءة فى معابد البر الغربي فى حتشبسوت وتمثالى ممنون وهابو ومعبد الرمسيوم.

14. يتم عمل أكبر عروض فنية مبهرة بالإضاءات والليزر التى تنطلق فى سماء المحافظة بأكملها.

15. تبدأ المراكب المقدسة المصممة بالطراز الفرعونى فى قلب نهر النيل فى التحرك بالأضواء المبهرة فى المياه.

16. المراكب المقدسة فى النيل مصممة لترمز لثالوث طيبة المقدس "آمون وموت وخونسو" رموز احتفال عيد الأوبت.

17. تتحرك حول المراكب المقدسة عروض بالمراكب الشراعية بالهوية البصرية للأقصر التى سيتم التركيز عليها بالحفل.

18. سيتم عمل عرض من قلب أرض البالون الطائر الرحلات السياحية الساحرة بالبر الغربي.

19. سيتم تقديم عروض راقصة من كورنيش النيل وإضاءة ساحرة لعدد من عربات الحنطور.

20. يتم تقديم عروض راقصة مميزة للفرق الشعبية فى السوق السياحى بوسط المدينة.

21. تبدأ عروض "عيد الأوبت" رسميا بخروج المراكب المقدسة المصممة ليحملها الشباب بطول طريق الكباش.

22. يشارك فى التحرك بالمراكب فى قلب طريق الكباش بمشاركة أكثر من 400 شاب وفتاة بالزي الفرعونى.

23. يتم خلال تحرك الفرق الشبابية بالطراز الفرعونى فى الموكب تنظيم عروض موسيقية فرعونية وأشعار كانت تقدم فى عيد الأوبت منذ آلاف السنين.

24. مع بدء تحرك الموكب رسمياً بطريق الكباش تقوم الأوركسترا الفيلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي بعزف المقطوعات العظيمة.