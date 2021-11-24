اليوم السابع
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وزير التنمية المحلية يتفقد الاستعدادات النهائية لتطوير محيط طريق الكباش

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 09:25 ص
وزير التنمية المحلية يتفقد الاستعدادات النهائية لتطوير محيط طريق الكباش طريق الكباش
كتب على عبد الرحمن الأقصر أحمد مرعى

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وصل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إلى محافظة الأقصر، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة باحتفالية إحياء طريق الكباش، والتي تقام غداً الخميس.
 
تأتى زيارة وزير التنمية المحلية، بحسب بيان للوزارة اليوم، فى إطار الزيارات المكثفة التى يقوم بها وزير التنمية المحلية لمدينة الأقصر، على مدار الشهور الماضية لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء للانتهاء من الأعمال المتعلقة بمشروع إحياء طريق الكباش، واستعادة الوجة الحضارى والتاريخى لمدينة الأقصر، بوصفها أكبر متحف مفتوح بالعالم، وتعزيز المقومات السياحية والأثرية والاقتصادية بالمدينة . 
 
وذكر بيان الوزارة، أنه من المقرر أن يقوم اللواء محمود شعراوى والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتفقد اللمسات الأخيرة للأعمال التي نفذتها المحافظة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعمير وأحد المكاتب الاستشارية لعمل التصميمات المعمارية وتنفيذ بعض الأعمال المطلوبة من تطوير ورفع كفاءة طريق الكباش ودهان واجهات المنازل وأعمال التشجير والتجميل بطول الطريق وبعض الأعمال الأخرى.
 
 

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