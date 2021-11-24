اليوم السابع
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وزير الأوقاف ينعى الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى الأسبق

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 05:43 م
وزير الأوقاف ينعى الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى الأسبق الشيخ محمد عبد الرازق رئيس القطاع الديني بالأوقاف الأسبق
كتب على عبد الرحمن

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نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخالص الحزن والأسى الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الديني الأسبق، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان.
 
وأناب وزير الأوقاف الشيخ صبري ياسين دويدار لتقديم واجب العزاء لأسرة الشيخ محمد عبد الرازق عمر على رأس وفد من قيادات وزارة الأوقاف.
 
يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وصل صباح أمس الثلاثاء، إلى دولة السعودية، للمشاركة فى مؤتمر "روسيا - العالم الإسلامى، الحوار وآفاق التعاون" المقام بجدة، وهو المؤتمر الذى من المقرر أن يشهد حضورا دوليا كبيرا، من عدة دول، حيث تلقى وزير الأوقاف، في وقت سابق، دعوة من فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية ومينيخانوف رستم رئيس جمهورية تتارستان، للمشاركة فى مؤتمر "روسيا - العالم الإسلامى، الحوار وآفاق التعاون" المقام بجدة.
 
 
 
 
 
 

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