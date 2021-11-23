وزير الأوقاف يشارك فى مؤتمر "روسيا والعالم الإسلامى" بالسعودية اليوم

كتب ـ على عبد الرحمن

وصل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى دولة السعودية، للمشاركة فى مؤتمر "روسيا - العالم الإسلامى، الحوار وآفاق التعاون" المقام بجدة اليوم الثلاثاء، وهو المؤتمر الذى من المقرر أن يشهد حضورا دوليا كبيرا، من عدة دول.

وتلقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في وقت سابق، دعوة من فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية ومينيخانوف رستم رئيس جمهورية تتارستان، للمشاركة فى مؤتمر "روسيا - العالم الإسلامى ، الحوار وآفاق التعاون" المقام بجدة.

وفى سياق متصل تلقى وزير الأوقاف قبل أيام دعوة من الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لحضور مؤتمر "الوحدة الإسلامية.. المفهوم.. الفرص.. التحديات" الذى من المقرر أن يعقد فى العاصمة الإمارتية أبو ظبى فى الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر المقبل.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف، أن دعوة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لحضور مؤتمر "الوحدة الإسلامية .. المفهوم ..الفرص.. التحديات"، سلمها لوزير الأوقاف، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم، الدكتور محمد البشارى أمين عام المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة، وخلال اللقاء أهدى وزير الأوقاف الدكتور محمد البشارى أحدث مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف التى تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف وهى المجموعة الثانية من سلسلة (رؤية) وكتاب : "الأمن المجتمعي" الذى يبين أن نعمة الأمن من أعظم نعم الله (عز وجل) على خلقه ، وأن جزاء حراس الوطن الساهرين على أمنه وأمانه جزاء عظيم .