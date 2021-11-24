نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تتفقد متنزه الخليفة التراثى تمهيدا لافتتاحه

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ محافظة القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة مسار مزارات آل البيت بالمنطقة الجنوبية، تحت إشراف المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، فى إطار إظهار اللمسة الجمالية بالمسار لما له من أثر إيجابى على جذب السياحة الداخلية والخارجية لإظهار تاريخ وعراقة الأماكن التراثية.

وفى السياق نفسه، تفقدت المهندسة جيهان نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال تطوير متنزه الخليفة التراثى للوقوف على ما تم من أعمال تطوير تمهيدا لافتتاحه قريبا، والذى يعد ضمن مزارات آل البيت، مشيرة إلى أن تطوير أضرحة "آل البيت" في مصر يعد نقلة حضارية ينتظرها مرتادى الأولياء، حيث إن أضرحة آل البيت تحتل مكانة كبيرة في قلوب المصريين والعرب.

ويقع متنزه الخليفة التراثى البيئى بخط سير مزارات آل البيت ويعد متنفس ومتنزه لقاطنى المنطقة والزائرين مرتادى مزارات آل البيت كما أن المتنزه ولوجوده ومروره خلال مسار هذا المشروع القومى والهام فأن تطويره واضافة اللمسات الجمالية له فان ذلك يسهم بإضفاء مظهر جمالى امام الزائرين مرتادى مزارات آل البيت.

رافق نائب محافظ القاهرة، الدكتورة مى الابراشى مدير مكتب مجاورة والعميد طارق اليمنى رئيس حى الخليفة والعميد خالد درويش مكتب الاشراف العام على المشروعات القومية بالمنطقة الجنوبية.

ويشار إلى أن مسار آل البيت يربط بين مساجد السيدة زينب والسيدة نفيسه والسيدة عائشة مرورا بباقى مزارات أل البيت بشارع الخليفة وأيضا بأثار تاريخية هامة مثل مسجد ابن طولون ومتحف جاير اندرسون مرورا بقبة شجرة الدر، وكذلك متنزه الخليفة التراثى البيئي ومسجد السيدة نفيسة ومسجد السيدة رقية وضريح محمد أنور الذى يعتقد أنه من نسب النبي عليه الصلاة والسلام وقبة الأشراف ومقام سيدي الحناوى.