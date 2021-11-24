ميناء دمياط يستقبل ناقلة ترفع علم بنما لشحن 70 ألف طن من الغاز المسال

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 28 سفينة .





كما استقبل الميناء ناقلة الغاز المسال (METHANE MICKIE HARPER ) والتى ترفع علم بنما و يبلغ طولها 292 مترا و بعرض 45 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 70 الف طن من الغاز المسال ، وقد تابع اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس الإدارة عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه برفع حالة الإستعداد حتى مغادرتها بأمان.





و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23341 طن تشمل : 14350 طن رمل و 5500 طن يوريا و 754 طن نترات و 1900 طن فوسفات و 837 طن حديد .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42334 طن تشمل : 15299 طن قمح و 195 طن مواسير و 1772 طن حديد و 4768 طن خرده و 16000 طن ذرة و 4300 طن سكر .



بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 515 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا و بطاطس و خرشوف و فاصوليا و ملوخية و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( بردقوش و برسيم و ليمون و بقدونس و اعشاب و كركدية و كراوية و لب و ريحان و طماطم و سمسم و فول سودانى ) و فواكه ( بلح و مانجو و فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و الأردن و لبنان و قطر و هولندا و أمريكا و البرازيل و اسبانيا و كلومبيا و سنغافورة و المانيا و مالديف وإيطاليا و مالطا و هونج كونج .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 91 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 902 حاوية مكافئة ، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 118341 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 97078 طنا .



كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1309 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، وعدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5554 شاحنة .