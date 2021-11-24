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مصرع طالب بطلق نارى أثناء عبثه بفرد خرطوش خاص بوالده فى قليوب

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:10 ص
مصرع طالب بطلق نارى أثناء عبثه بفرد خرطوش خاص بوالده فى قليوب جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقى شخص مصرعه، أثناء عبثه بسلاح نارى "فرد خرطوش" خاص بوالده وخروج طلقة منه عن طريق الخطأ، بمنطقة قلما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، فتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصى، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط والده، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بمصرع طفل أثناء عبثه بسلاح نارى "فرد خرطوش" خاص بوالده وخروج طلقة منه عن طريق الخطأ، واستقرار الطلقة برقبته.

على الفور، تشكل فريق بحثى أشرف عليه اللواء محمد عنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وبقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام "أحمد م س"، 13 سنة، طالب، مقيم قلما دائرة المركز، بالعبث بسلاح نارى "فرد خرطوش" خاص بوالده، خرجت منه الطلقة عن طريق الخطأ، وأحدثت الطلقة إصابته بالعنق، وتوفى على إثرها فى الحال، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وأوضحت التحريات، وسؤال شاهد الواقعة "بلال رح"، 13 سنة، طالب، ومقيم ذات الناحية، أقر بأنه أثناء جلوسه مع صديقه المتوفى بسكنه بالقرية، وأثناء عبث صديقه بالسلاح النارى الخاص بوالده خرجت منه طلقة أحدثت إصابته وتوفى على الفور.

وتمكن ضباحط وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة قليوب، من ضبط والد المجنى عليه "مسعد س أ"، 50 سنة، بائع متجول، سبق اتهامه بقضية سلاح بدون ترخيص، والذى أقر أن السلاح النارى المضبوط خاص به بقصد الدفاع، وتم التحفظ على السلاح النارى، وفارغ طلقة، وجرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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