اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 32 عاطلا بحوزتهم 4.5 كيلو هيروين وحشيش خلال حملة أمنية بالقليوبية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:18 ص
ضبط 32 عاطلا بحوزتهم 4.5 كيلو هيروين وحشيش خلال حملة أمنية بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية، وذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 32 عاطلا فى الخصوص والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وطوخ وبنها وكفر شكر، وبحوزتهم 1080 جراما من الهيروين المخدر، و290 جراما من مخدر الحشيش، و768 جراما من مخدر البودر، و75 جراما من البانجو، و720 جرام استروكس، و1275 جرام شادو، و40 جراما من مخدر الأيس، و576 قرصا مخدرا.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.


اخبار القليوبية

أمن القليوبية

الإتجار بالمخدرات

مديرية أمن القليوبية

شبرا الخيمة

الخصوص

كفر شكر

الهيروين

الحشيش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يضبط عاطلين بحوزتهما لفافات هيروين قبل ترويجها في الخانكة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:25 م

أمن القليوبية يضبط مسجل خطر اتخذ منزله وكرا للاتجار بالسلاح فى شبرا الخيمة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 04:08 م

فى يوم حقوق الطفل.. "أمن القليوبية" يقدم هدايا للأطفال فى مدارس المحافظة

الخميس، 18 نوفمبر 2021 03:17 م

مدير أمن القليوبية يجرى حركة تنقلات محدودة لضباط المباحث.. تعرف عليها

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 12:42 م

أمن القليوبية يضبط المتهم بسرقة مليون جنيه من شركة أدوية بيطرية في طوخ

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 01:02 م

أمن القليوبية يضبط عنصرا إجراميا بحوزته كمية من الحشيش في بنها

السبت، 13 نوفمبر 2021 12:26 م

أمن القليوبية يضبط "أبو دومة" وبحوزته كيلو مخدر البودر وبندقية خرطوش بالخانكة

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 02:32 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة