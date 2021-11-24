مستوطنون إسرائيليون يطلقون النار تجاه المنازل فى محافظة نابلس

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن عشرات المستوطنين تسللوا من مستوطنة"حومش" المُخلاة، وهاجموا مركبات المواطنين قرب مدخل قرية برقة على طريق الواصل بين جنين ونابلس، الأمر الذي أدى لتضرر عدد منها.



وأضاف أن المستوطنين أطلقوا النار تجاه المنازل القريبة من مدخل القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الأهالي الذين خرجوا للتصدي لهم.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تتعرض فيه قرية برقة لهجمات من المستوطنين.