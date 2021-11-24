مستوطنون إسرائيليون يطلقون النار تجاه المنازل فى محافظة نابلس

أطلق مستوطنون إسرائيليون، النار تجاه منازل فلسطينيين، وهاجموا السيارات بالحجارة في مُحافظة (نابلس) الواقعة شمال الضفة الغربية، والتي تشهد توترات مُتزايدة منذ إزالة بؤرة استيطانية بها فى وقت سابق هذا العام.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن عشرات المستوطنين تسللوا من مستوطنة"حومش" المُخلاة، وهاجموا مركبات المواطنين قرب مدخل قرية برقة على طريق الواصل بين جنين ونابلس، الأمر الذي أدى لتضرر عدد منها.
وأضاف أن المستوطنين أطلقوا النار تجاه المنازل القريبة من مدخل القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الأهالي الذين خرجوا للتصدي لهم.
وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تتعرض فيه قرية برقة لهجمات من المستوطنين.
يذكرأن، رشق مستوطنون إسرائيليون، سيارة مواطن فلسطيني بالحجارة وإنهالوا عليها بالهراوات المعدنية قرب قرية المغير شمال شرق رام الله، ما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة قائدها بجروح خطيرة ونجله.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس - في تصريح صحفي - إن مستوطنين اعتدوا على مركبة مواطن من محافظة نابلس برشقها بالحجارة مما أدى إلى انقلابها، وإصابته بجروح خطيرة، كما أصيب طفله بجروح متوسطة، حيث نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقالت مصادر محلية إن مواطناً آخرا من قرية دوما جنوب نابلس أصيب بجروح طفيفة جراء تعرض مركبته للرشق بالحجارة، وتطاير الزجاج.
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