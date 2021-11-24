مستشار النمسا: الإغلاق كان ضروريا وأحزاب يمينية تنشر أخبارا كاذبة عن اللقاحات

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وجه المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرج، اليوم الأربعاء، انتقادات إلى أحزاب يمينية في البلاد تعطل جهود مكافحة وباء "كورونا"، متهمًا حزب الحرية تحديدًا بعدم تحمل المسئولية في ظل الأزمة الراهنة في البلاد من خلال نشر أخبار كاذبة تدعي عدم فاعلية اللقاحات والعمل على حشد الجماهير للتظاهر ضد قيود "كورونا".

وقال شالينبرج في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن ما يثير الدهشة أن نسبة كبيرة من أعضاء حزب الحرية تلقوا بالفعل لقاحًا ضد "كورونا"، مشيرًا إلى أن الوضع في النمسا أسوأ كثيرًا من بقية دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الإغلاق العام المطبق منذ، الإثنين الماضي، ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع وفرض التطعيم الإجباري، هي إجراءات ضرورية ولا بديل عنها للهروب من هذه الحلقة المفرغة من موجات العدوى غير المتوقعة، موضحًا أن الحكومة سوف تقيم وضع الإغلاق كل 3 أسابيع مع احتمال رفعه في حال انخفاض الإصابات.

وأوضح أن الحكومة قبلت السير في طريق ليس سهلاً، ولكنه الأسلوب الأمثل للتغلب على الوباء نهائيًا، مضيفًا "لدينا القوة للقيام بذلك لأن العلم أعطانا ذلك".

من ناحية أخرى، استمرت الإصابات المرتفعة بشكل حاد بفيروس كورونا على الرغم من دخول النمسا اليوم الثالث من الإغلاق المشدد، حيث أشارت وزارة الصحة النمساوية إلى تسجيل 15 ألفًا و365 إصابة جديدة و66 حالة وفاة خلال 24 ساعة.