محكمة أمريكية تتهم ثلاث رجال بيض بالقتل فى قضية أوربيرى

أنس حبيب

قررت محكمة فى ولاية جورجيا توجيه الاتهام لثلاثة رجال بيض بقتل الشاب الأسود، أحمد أوربيرى، فى فبراير 2020، أثناء ركضه بأحد ضواحى الولاية، وفقا لما نشرته صحيفة الإندبندنت.

وأثار مقتل الشاب أربيرىن حالة من الغضب خاصة أنه سبق مقتل الشاب الأسود "جورج فلويد" فى مايو من نفس العام على يد شرطى٫ ليطلق مقتله شرارة تظاهرات “حياة السود مهمة" التى نددت بتعنت وظلم الشرطة الأمريكية فى تعاملها مع الأقليات.

وقررت المحكمة توجيه تهمة القتل للأب “جريجورى مايكل” ونجله “ترافيس” وجار لهم يدعى “ويليام”، حيث أقدما على مطاردة الشاب أحمد (٢٥ عام) بسيارة دفع رباعى أثناء ركضه للتريض٫ ليلتحما فى شجار أدى إلى مقتل الشاب بعيار نارى.

وكان الثلاثة قد اعترضوا الشاب الراكض لاعتقادهم أنه يقدم على جرم ما وهو ما اعتبره الكثيرون عنصرية، وتحامل من كل من الثلاثى، الذى حاولوا فى البداية إلقاء القبض على أوربيرى.

واتهم الابن “ترافيس” بتسع اتهامات شملت قتل “أوربيرى” بسلاح نارى٫ بينما واجه الأب 8 اتهامات٫ والجار 3 اتهامات من أصل 9 اتهامات.

وكان الثلاثى قد طارد “أوربيرى” لاعتقادهم أنه لص دأب على اقتحام المنازل فى الحى٫ وهو الأمر الذى اثبتت التحقيقات خلوه من الصحة.