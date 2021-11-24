محافظ المنوفية يتفقد اللمسات النهائية لتطوير ميدان الإسعاف الجديد بشبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

استهل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية لمركز ومدينة السادات بتفقد اللمسات النهائية لتطوير وتجميل "ميدان الاسعاف الجديد"، بمدخل طريق شبين الكوم – طملاى .

وشدد محافظ المنوفية علي الشركة المسئولة عن التأمين بضروة المتابعة المستمرة والتواجد علي مدار الساعة لتأمين الميدان والحفاظ علي كافة محتوياته والمظهر الجمالي له وعدم حدوث أي تلفيات حفاظاً علي ما تم إنجازه ، موجهاً بسرعة نهو الأعمال تمهيداً لإفتتاحه قريباً بإعتباره أكبر ميدان بالعاصمة مما يضيفه من مظهر جمالي وحضاري بالمنطقة .

حيث تم الإنتهاء من إنشاء الأحواض وزراعة النخيل ، وتم تزويد الميدان بشبكة ري حديثة إلكترونية لري المساحات الخضراء ، وجاري تركيب البرجولات الخشبية وأعمدة الإنارة الديكورية ، وجاري توريد مقاعد للمواطنين ، وتم الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالميدان ورصفها وذلك ضمن أعمال التطوير .

وهذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته متجهاً إلي مركز ومدينة السادات لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها على أرض الواقع ، حيث سيتفقد مدرسة الشهيد حلمي وهيدي الثانوية ومدرسة الشهيد أحمد محمد خضر الإبتدائية ، وكذا الخلية الجديدة بالمدفن الصحي بكفر داوود ،بالإضافة الي محطة معالجة صرف صحي ( معالجة ثلاثية ) بناحية الأخماس ، ومستشفي السادات المركزي بالمنطقة الرابعة ، ويختتم المحافظ جولته بزيارة تفقدية لجامعة السادات .



الأعمال الجارية



الجولة التفقدية



الجولة



جانب من الأعمال



جانب من الجولة التفقدية



جانب من الجولة



جانب من جولة المحافظ



جولة المحافظ



جولة تفقدية



