محافظ أسيوط يوجه بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قيادات المحافظة بالمتابعة المستمرة والميدانية لأعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصرى بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة، والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وتذليل أية عقبات تواجه تنفيذ الأعمال تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بقرى الريف المصري وتوفر حياة كريمة للمواطنين.



حيث تفقدت المهندس فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، بعض مشروعات مجمعات الخدمات والمجمعات الزراعية وبعض مشروعات الصرف الصحي التي ينفذها جهاز تعمير سوهاج بقرى مركز صدفا، للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وفقًا للاشتراطات الفنية والمدة الزمنية لنهو المشروعات.



رافقها خلال الجولة محمد كمال رئيس مركز ومدينة صدفا وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصرى بالمحافظة، والمهندس مينا منسق بمؤسسة حياة كريمة والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير تنفيذ الأعمال بجهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومسئول تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير سوهاج واستشارى المشروعات.



وأشارت السكرتير العام المساعد للمحافظة إلى إنها تابعت تنفيذ الأعمال بمشروعات مجمعات الخدمات، التي يجري تنفيذها بقرى أولاد الياس ومجريس بمركز صدفا فضلاً عن تفقد ومتابعة أعمال مشروعات الصرف الصحي بقرى المركز، والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال التي يجري تنفيذها وفقًا للخطة الزمنية وتم نهو الزيارة بتفقد بعض المواقع المقترحة، لإقامة بعض المشروعات التنموية والخدمية بقرى المركز ومعاينتها على الطبيعة لبيان مدى صلاحيتها، لإقامة تلك المشروعات وتذليل كافة العقبات.



وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع، من خلال جولاته الميدانية لمختلف مواقع العمل بالقرى والمراكز وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع، خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية، وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.



يذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح"، ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.





الجولة



جانب من الجولة



جانب من جولة مجمعات خدمات وصرف بصدفا



جولة مجمعات خدمات وصرف بصدفا



جولة مجمعات خدمات وصرف



