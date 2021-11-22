بورصات الخليج.. هبوط بالسعودية ودبى بأكثر من 2.5% بجلسة اليوم وصعود لـ"أبو ظبى"

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء صعود محدود للمؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.1% رابحًا 8.18 نقطة ليغلق عند مستوى 8344.661 نقطة، وتصدر البورصات المتراجعة المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 2.74% خاسرًا 314.18 نقطة ليغلق عند مستوى 11171.76 نقطة.

بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.74% خاسرًا 314.18 نقطة ليغلق عند مستوى 11171.76 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.05% خاسرًا 251.42 نقطة ليغلق عند مستوى 23719.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 206.1 مليون سهم بقيمة 7.1 مليار ريال.

وهبط 21 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 3.99%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 3.76%، يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.62%، ثم قطاع النقل بنسبة 3.26%، ثم قطاعي التأمين والاستثمار والتمويل بنسبة 2.89%، 2.8%، على التوالي، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.36%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية وتجزئة الأغذية بنسبة 2.24%، 2.21%، على التوالي، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 2.15%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.08%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.85%.

وقفز 14 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "النايفات" بنسبة 3.68%، ثم سهم "دله الصحية" بنسبة 1.54%، ثم سهم "التأمين العربية" بنسبة 1.33%، وتراجع 188 سهمًا على رأسها سهم "طيبة" بنسبة 10%، ثم سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 9.65%، ثم سهم "جبسكو" بنسبة 7.95%، فيما تصدر سهم "النايفات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.4 مليار ريال سعودي.



بورصة دبي تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.64% خاسرًا 86.14 نقطة ليغلق عند مستوى 3171.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 663.2 مليون سهم محققة ما قيمته 906.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 11 ألف صفقة لعدد 36 سهمًا، وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الصناعة بنسبة 9.72%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 4.07%، يليه قطاع العقارات بنسبة 3.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.22%، قطاعي التأمين والنقل بنسبة 1.96%، 1.36%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.79%، فيما ارتفع قطاع السلع وحيدًا بنسبة 1.75%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 14.97%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 14.81%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 9.72%، ثم سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 8.92%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 56 مليون ورقة بقيمة 279.6 مليون درهم.



بورصة قطر كما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.87% خاسراً 103.2 نقطة ليغلق عند مستوى 11810.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 110.1 مليون سهم بقيمة 341 مليون ريال عبر تنفيذ 9029 صفقة، وتراجع 35 سهماً، وارتفع 11 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 1.78%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.12%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.66%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.62%، وأخيرًا قطاعي النقل والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.32%، 0.13%، على التوالي.



بورصة البحرين وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.37% خاسرًا 6.68 نقطة ليغلق عند مستوى 1786.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.9 مليون سهم بقيمة 597.6 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 27.75% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.02%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 24.86% بضغوط هبوط أسهم مجموعة جي أف إتش المالية، المصرف الخليجي التجاري، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت بنسبة 6.1%، 6.06%، 0.21%، 0.2%، على التوالي، ثم قطاع العقارات بنسبة انخفاض 13.26% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.56%.

فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 24.47% مدفوعًا بصعود سهم شركة الفنادق الوطنية بنسبة 10%، وصعدت أسهم شركة الإثمار القابضة، مجموعة البركة المصرفية، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 9.23%، 3.31%، 0.27%، على التوالي.



بورصة الكويت كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.72% خاسرًا 52.58 نقطة ليغلق عند مستوى 7202.64 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.79% خاسرًا 61.77 نقطة ليغلق عند مستوى 7799.41 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.54% خاسرًا 32.92 نقطة ليغلق عند مستوى 6049.04 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.56% خاسرًا 35.05 نقطة ليغلق عند مستوى 6242.05 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 315.5 مليون سهم بقيمة 57.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.7 ألف صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 1.92%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.33%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.24%، ثم قطاعي الصناعة والعقار بنسبة 1.14%، 1.06%، على التوالي، ثم قطاعي البنوك والطاقة بنسبة 0.85%، 0.82%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.51%، وأخيرًا قطاعي المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع المنافع بنسبة 1.27%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.26%.



بورصة أبو ظبي فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.1% رابحًا 8.18 نقطة ليغلق عند مستوى 8344.661 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.509 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 270.3 مليون سهم، بقيمة 1.9 مليار درهم، عبر تنفيذ 12844 صفقة.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.03%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.25%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.90%، فيما تراجع قطاعي البنوك والتأمين بنسبة 1.47%، 1.4%، على التوالي، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.37%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.2%، ثم قطاعي الطاقة والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.22%، 0.2%، على التوالي.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 13.88%، ثم سهم "شركة ألفا ظبي القابضة" بنسبة 8.51%، ثم سهم "شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية" بنسبة 2.37%، وتراجع 39 سهمًا على رأسها سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 9.95%، ثم سهم "شركة البحيرة الوطنية" بنسبة 9.89%، فيما تصدر سهم "شركة ألفا ظبي القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 446 مليون درهم.