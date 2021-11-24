قوات تيجراى تنشر فيديو لأسرى من الجيش الإثيوبى

وكالات

نشرت قوات إقليم تيجراي، فيديو قالت إنه لـ"أسرى الجيش الإثيوبي"، الذين بلغ عددهم 11 ألفا.

وحسب الفيديو الذي نشره عضو مكتب تيجراي للشؤون الخارجية كيندييا غيبريهوت عبر حسابه على "تويتر"، يظهر "أسرى قوات الجيش الإثيوبي لدى قوات "جبهة تيجراي". ويقول غيبريهوت إن عددهم 11 ألفا، دون أن يذكر مزيد من التفاصيل.