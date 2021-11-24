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قرأ القرآن فى البيت الأبيض.. 41 عاما على رحيل الشيخ محمود خليل الحصرى

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 03:30 ص
قرأ القرآن فى البيت الأبيض.. 41 عاما على رحيل الشيخ محمود خليل الحصرى الشيخ محمود خليل الحصرى
كتب على عبد الرحمن

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تمر اليوم الأربعاء 24 نوفمبر ذكرى رحيل صوت السماء الشيخ محمود خليل الحصرى، أحد أشهر قراء القرآن الكريم في مصر والعالم أجمع، والذى كان أول من وثق القرآن الكريم صوتاً في العالم وأحد مؤسسى إذاعة القرآن الكريم وظلت الإذاعة تفتتح برامجها بصوته منفردا سنوات طويلة.
 
1. ولد الشيح محمود خليل الحصرى فى 17 سبتمبر من عام 1917 بقرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا محافظة الغربية.
2. حفظ القرآن وأتم تجويده وهو في الثامنة من عمره.
3. التحق بالأزهر الشريف وتعلم القراءات العشر وأخذ شهاداته في علوم القراءات.
4. كان الشيخ محمود خليل الحصرى أول من التحق بالإذاعة المصرية وظلت تفتتح برامجها بصوته منفردا عدة سنوات.
5. في عام 1960 عين الشيخ محمود خليل الحصرى شيخ عموم المقارئ المصرية.
6. عين الشيخ محمود خليل الحصرى خبيرًا بمجمع البحوث الإسلامية ورئيساً للجنة تصحيح المصاحف ومستشارا لشئون القرآن بوزارة الأوقاف.
7. فى عام 1967 انتخب الشيخ محمود خليل الحصرى، رئيساً لاتحاد قراء العالم.
8. حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عيد العلم.
9. كان الشيخ محمود خليل الحصري القارئ الوحيد الذى قرأ القرآن الكريم فى البيت الأبيض والكونجرس الأمريكى ورفع الأذان بمقر الأمم المتحدة.
9. طاف القارات الخمس لنشر القراءات الصحيحة للقرآن الكريم في مختلف أنحاء العالم.
10. توفى الشيخ محمود خليل الحصرى في مثل هذا اليوم 24 نوفمبر عام 1980، وأوصى قبل وفاته بأن تخصص ثلث تركته للإنفاق على مشروعات البر والخير بعد أن شيد مسجدين ومعهد أزهرى.

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