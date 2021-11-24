اليوم السابع
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فحص 246 رأس ماشية و 4320 طائر فى قافلة بيطرية مجانية بحياة كريمة بزفتى .. صور

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:14 ص
فحص 246 رأس ماشية و 4320 طائر فى قافلة بيطرية مجانية بحياة كريمة بزفتى .. صور قافلة بيطرية
الغربية محمد طارق

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نفذت محافظة الغربية القافلة البيطرية المجانية بقرية دمنهور الوحش التابعة لمركز ومدينه زفتى، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتعاون بين مديرية الطب البيطرى بالغربية، جامعة طنطا والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى، فى بيان له، أن خلال القافلة تم الكشف بالمجان والفحص التناسلي لعدد 246 حيوان من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لهم، بالإضافة إلى استخدام أجهزة السونار، إلى جانب توعية وإرشاد المربين ، كما تم رش جميع الحيوانات لمكافحه الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وفي السياق ذاته تمت أعمال الترقيم والتسجيل وتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية، وسحب عينات الدم وقوفاً على مدى الإصابة بالبروسيلا من عدمه ، كما تم فحص 4320 من الطيور وإعطائهم العلاج المناسب.

وأكد محافظ الغربية على ضرورة تكثيف تنفيذ القوافل البيطرية المجانية لما له من أهمية في تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، ذلك بالإضافة إلى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.
 

جانب من قافلة بيطرية مجانية بحياة كريمة بزفتى
جانب من قافلة بيطرية مجانية بحياة كريمة بزفتى

 

قافلة بيطرية مجانية بحياة كريمة بزفتى
قافلة بيطرية مجانية بحياة كريمة بزفتى

 

 

قافلة بيطرية مجانية
قافلة بيطرية مجانية

 


 


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