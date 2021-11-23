لتقوية جهاز المناعة ..تناول القرفة بالعسل لمحاربة البرد والأنفلونزا

كتبت - ميرفت رشاد

جائحة فيروس كورونا فرضت الاهتمام بالصحة والمناعة في المقدمة، وتم استخدام الوصفات والتقنيات من مطبخك في المنزل للمساعدة في تعزيز المناعة، ويعتبر شاي القرفة والعسل طريقة رائعة للحصول على صحة جيدة ومناعة ومحاربة نزلات البرد والإنفلونزا بشكل طبيعي، وفقا لما نشره موقع "food-ndtv".

لماذا شاي القرفة والعسل للمناعة؟

يأتي كل من العسل والقرفة محملين بخصائص علاجية، يحتوي العسل على مضادات الأكسدة والإنزيمات التي تساعد الجسم على الشفاء من الداخل، كما أنه يعمل كمضاد للبكتيريا يساعد على درء الالتهابات وإتلاف خلايا الجسم، وبالمثل، فقد استخدمت القرفة على نطاق واسع لمحاربة الأمراض الخفيفة وإصلاح الجسم.

يُعد العسل والقرفة معًا مزيجًا رائعًا لمحاربة الحساسية وشفاء الجروح في الجسم، مضادين للالتهابات، كما أنهما يحاربان الحساسية ويعززان جهاز المناعة، كما أنهما مزيج رائع لعلاج الإمساك، لذلك يعتبر شاي القرفة والعسل طريقة رائعة لحماية الجسم من الالتهابات والحفاظ على صحة جيدة.

حمية المناعة

جرب هذا الخليط البسيط لتحسين المناعة، يمكن صنع شاي القرفة والعسل بسهولة باستخدام بعض المكونات البسيطة، من الأفضل تناوله في الصباح الباكر على معدة فارغة للحصول على أفضل النتائج .

مكونات

1/4 ملعقة صغيرة مسحوق قرفة

1 ملعقة صغيرة عسل

1 كوب ماء

الطريقة:

1. اجلب الماء ليغلي نضيف إليها مسحوق القرفة ونخلط جيداً.

2. اترك الماء ينضج لمدة 2-3 دقائق.

3. صبها في فنجان. اخلطي العسل واشربه على الفور.