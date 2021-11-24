اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ضبط منتجات ولحوم ودواجن فاسدة خلال حملة على المحال التجارية بالجيزة

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 03:23 م
ضبط منتجات ولحوم ودواجن فاسدة خلال حملة على المحال التجارية بالجيزة لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت محافظة الجيزة من خلال الحملات المكبرة على الاسواق والمحال التجارية من ضبط واعدام منتجات غذائية ولحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الأدمى بعدد من المنشآت التجارية بحي جنوب الجيزة خلال حملات شارك فيها ممثلي الإدارات الصحية والبيطرية والتموينية والبيئة و تم إعدام المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
كما شنت مديرية الطب البيطرى بالجيزة، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، حملات لضبط اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، أسفرت عن ضبط 7 أطنان هياكل دواجن ومقطعات دواجن وفيليه بثلاجات بأحياء بولاق الدكرور وشمال الجيزة قبل طرحها بالأسواق ، جاءت الحملة فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات على المحلات والمنشآت التجارية لتحقيق الدور الرقابى والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين. 
 
وواصلت محافظة الجيزة حملاتها فى شن الحملات بصفة دوريه للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بالتعدى على الطريق العام.
 

الجيزة

لحوم فاسدة

الطب البيطري

السلع الفاسدة

جنوب الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة