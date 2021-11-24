تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هامشيًا بختام جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع هامشي لمعظم المؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه عند مستوى 714.099 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 11352 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1934 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13359 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 4447 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2031 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2991 نقطة.