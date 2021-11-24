سلبية فحص كورونا لرئيس وزراء ووزيرة الداخلية فى بلجيكا

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أعلن المتحدثان الرسميان باسم الحكومة ووزارة الداخلية في بلجيكا، عدم إصابة كل من رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو ووزيرة الشئون الداخلية البلجيكية أنيليس فيرليندن بفيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث أظهرت نتائج اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل عن نتائج سلبية للفيروس.



وقال المتحدثان حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية اليوم الأربعاء إن كلاهما دخلا حجرا صحيا بعد اختلاطهما برئيس وزراء فرنسا "جان كاستكس" الذي اعلن إصابته بكورونا مؤخرا.



وكان رئيس الوزراء البلجيكي قد أعلن أنه سيؤدي جزءا كبيرا من نشاطه عن بُعد خلال الأيام القليلة المقبلة وأن جدول أعماله أعيد تنظيمه في هذا الاتجاه بعد قرارات اللجنة الاستشارية الأسبوع الماضي.



يذكر أن وزيرة الداخلية البلجيكية كانت قد قالت إنها ستشارك في جلسة البرلمان في وقت لاحق اليوم الأربعاء لتقديم بيان سياستها.



ومن المقرر أن يجري "دي كرو" مرة أخرى اختبارا بعد مرور 7 أيام على الاختبار السابق وفقا للقواعد المتبعة