سقوط تشكيل عصابى وراء خطف شخص ومساومة أسرته فى حدائق القبة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على تشكيل عصابى لقيامه بخطف أحد الأشخاص ومساومة أسرته بمنطقة حدائق القبة، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، بتلقيه اتصالاً هاتفياً من رقم "محدد" أبلغه خلاله المتصل بقيامه باحتجاز شقيقه تاجر، مقيم بذات العنوان ومساومته على سداد مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنه تم اصطحاب المجنى عليه داخل سيارة "ميكروباص" بدائرة القسم وقيام آخر باستقلال سيارة المجنى عليه وإنصرفوا، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة) وقيامهم باحتجاز المجنى عليه بإحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار إليها وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار- الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه- جهاز تابلت - سماعة- راوتر وبصحبتهم المجنى عليه، وبمواجهتهم اعترف أحدهم بحضور "أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة" إليه ومطالبته بإعادة جهاز التابلت المضبوط بحوزتهم والذى تمت سرقته منه نظير إعطائه مبلغ مالى، وأنه توصل لقيام المجنى عليه "المختطف" بشراء جهاز التابلت المستولى عليه، فاستعان بباقى المتهمين وقاموا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، ولدى علمهم بطبيعة عمله إختمرت فى ذهنهم فكرة مساومة شقيقه "المُبلغ" على النحو المشار إليه.

وبمواجهة المتهمين الآخرين أيدا ما جاء بأقوال المتهم الأول، كما تم بإرشادهم ضبط سيارة المجنى عليه بمكان إخفائها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.