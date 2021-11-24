سان فرانسيسكو تعلن الطوارئ بسبب نقص المياه.. ومسئول: فواتير الاستهلاك ستزيد 5%

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن أعضاء لجنة المرافق العامة فى ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية حالة الطوارئ بسبب نقص المياه، وفقا لصحيفة ذا هيل، وقال بيان صادر عن مكتب رئيس البلدية، أن اللجنة ستتبني نهج جديد لتقليل استخدام المياه على مستوى النظام بنسبة 10 في المائة.

لتحقيق هدفهم، تخطط المجموعة لمطالبة سكان المدينة بخفض استخدام المياه بنسبة 5 في المائة، بالإضافة إلى مطالبة الوكالات في مقاطعات كاليفورنيا الأخرى التي تشتري المياه من سان فرانسيسكو بخفض استخدامها بنسبة 14 في المائة ، وفقًا لصحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل.

التأكد من أن المدينة قادرة على تمويل شبكات المياه الخاصة بها، سيتم أيضًا فرض رسوم إضافية بنسبة 5 في المائة ، المبلغ الذي يطلبون من السكان قطعه على استخدام المياه. وأضاف بيان رئيس البلدية أنه من المتوقع أن تؤدي الرسوم إلى زيادة فواتير الناس بمقدار 6 دولارات شهريًا على الأكثر.

مع استمرار الجفاف في ولاية كاليفورنيا ، تبلغ سعة خزان سان فرانسيسكو حوالي 73 بالمائة. في هذا الوقت من العام ، تعتبر السعة 80% طبيعية. ما يقرب من ثلث هذا العرض ، ومع ذلك ، لا يمكن لمسه بسبب سياسات الدولة فيما يتعلق بالجفاف ، حسبما ذكرت كرونيكل.

وقال البيان: "مع استمرار تعرض كاليفورنيا للجفاف المدمر وعدم اليقين بشأن موسم الأمطار هذا ، نحتاج إلى اتخاذ قرارات صعبة تضمن استمرار موثوقية مصدر المياه لدينا ويمكن الاعتماد عليه في المستقبل.. عامًا بعد عام ، يتقدم سان فرنسيسكو للحفاظ على أثمن مواردنا ، مما أدى إلى أحد أدنى معدلات استخدام المياه في كاليفورنيا ، وخلال هذا الوقت الحرج ، أعلم أن مدينتنا ستلبي مرة أخرى الدعوة لتقليل استخدام المياه. "

وأضاف الإعلان أن الناس في كاليفورنيا يستخدمون ما معدله 90 جالون يوميا، أكثر من الأشخاص في سان فرانسيسكو حيث وصل متوسط ​​استهلاك المياه اليومي 42 جالون في اليوم.